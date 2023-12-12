Последнюю серию «Слова пацана» нашли в Сети за девять дней до премьеры

11 декабря 2023 года в Телеграм-каналах появилась седьмая серия телесериала «Слово пацана: Кровь на асфальте», утекшая за три дня до ее официальной премьеры в онлайн-кинотеатрах Start, Wink.

Вскоре после этого также была опубликована восьмая серия первого сезона. Оба эпизода появились сперва в закрытых каналах с приписками «ИРИ» и DEMO, предположительно, для Института развития Интернета.

Авторы фильма начали быстро блокировать каналы, распространяющие слитые эпизоды, в то же время как финальная серия официально должна выйти только 21 декабря.

К слову, в сюжете сериала рассказывается о суровой жизни подростков в начале 1980-х в СССР. Они готовы заплатить своей кровью за уважение и признание сверстников.