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Пираты слили в Сеть новую серию «Слово пацана» за три дня до премьеры

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Пираты слили в Сеть новую серию «Слово пацана» за три дня до премьеры
Знаменитости
Источник фото: @slovopacana.wink

Пираты предварительно опубликовали в Интернете новую серию «Слово пацана» за три дня до ее официальной премьеры. Это, вероятно, рабочая версия, отправленная Институту развития интернета, который софинансирует фильм. 

Слитая версия быстро распространилась в Telegram-каналах, посвященных сериалу. 

Многосерийный фильм, режиссированный Жорой Крыжовниковым, собрал известный актерский состав, включая Сергея Бурунова, Ивана Янковского, Никиту Кологривого и многих других. Восьмая серия проекта была запланирована к трансляции только на 21 декабря.

Информационное агентство «Informing»

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