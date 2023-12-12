Hindustan Times: найдена связь кунжута с защитой печени и профилактикой рака

Семена кунжута, долгое время использовавшиеся в приготовлении блюд, обладают множеством полезных свойств. Активные вещества этого растения оказывают положительное воздействие в нескольких направлениях:
- Заживление ран: могут способствовать быстрому заживлению ран.
- Защита печени: помогают защищать печень от окислительных процессов.
- Снижение уровня холестерина.
- Контроль артериального давления: помогают предотвратить гипертонию.
- Нормализация пищеварения и профилактика болезней ЖКТ.
- Улучшение состояния кожи.
- Очищение полости рта и поддержание здоровья зубов.
- Профилактика рака.
Некоторые практикующие аюрведу врачи используют кунжутное масло в комплексном лечении гепатита, диабета, мигрени, псориаза и воспалительных заболеваниях ротовой полости.