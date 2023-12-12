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Hindustan Times: найдена связь кунжута с защитой печени и профилактикой рака

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Hindustan Times: найдена связь кунжута с защитой печени и профилактикой рака
Здоровье
Фото: @Pezibear / pixabay.com

Семена кунжута, долгое время использовавшиеся в приготовлении блюд, обладают множеством полезных свойств. Активные вещества этого растения оказывают положительное воздействие в нескольких направлениях:

  1. Заживление ран: могут способствовать быстрому заживлению ран.
  2. Защита печени: помогают защищать печень от окислительных процессов.
  3. Снижение уровня холестерина.
  4. Контроль артериального давления: помогают предотвратить гипертонию.
  5. Нормализация пищеварения и профилактика болезней ЖКТ.
  6. Улучшение состояния кожи.
  7. Очищение полости рта и поддержание здоровья зубов.
  8. Профилактика рака.

Некоторые практикующие аюрведу врачи используют кунжутное масло в комплексном лечении гепатита, диабета, мигрени, псориаза и воспалительных заболеваниях ротовой полости.

Информационное агентство «Informing»

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