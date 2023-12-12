Hindustan Times: найдена связь кунжута с защитой печени и профилактикой рака

Семена кунжута, долгое время использовавшиеся в приготовлении блюд, обладают множеством полезных свойств. Активные вещества этого растения оказывают положительное воздействие в нескольких направлениях:

Заживление ран: могут способствовать быстрому заживлению ран. Защита печени: помогают защищать печень от окислительных процессов. Снижение уровня холестерина. Контроль артериального давления: помогают предотвратить гипертонию. Нормализация пищеварения и профилактика болезней ЖКТ. Улучшение состояния кожи. Очищение полости рта и поддержание здоровья зубов. Профилактика рака.

Некоторые практикующие аюрведу врачи используют кунжутное масло в комплексном лечении гепатита, диабета, мигрени, псориаза и воспалительных заболеваниях ротовой полости.