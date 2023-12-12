Травмпункты переполнены: В Ростове школьники ползут на уроки по льду

12 декабря Ростов-на-Дону стал огромным катком из-за неблагоприятных погодных условий. Соцсети заполнили видео и фото, где дети ползут на уроки по льду. Некоторые из ростовчан получили травмы и оказались в больнице после этого.

Перешли на дистанционное обучение

Всего за последние два дня травмпункты приняли 333 человека из-за гололеда. Некоторые школы перешли на дистанционное обучение. Из-за обледенения жители города стараются передвигаться при помощи губок на обуви, чтобы снизить риски падений.

Прокуратура начала проверки качества предоставляемых ЖКХ услуг. В том числе проверяется, насколько эффективно улицы Ростова посыпают песком.