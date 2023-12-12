Информинг » В России » Травмпункты переполнены: В Ростове школьники ползут на уроки по льду

Травмпункты переполнены: В Ростове школьники ползут на уроки по льду

Image 16+
Травмпункты переполнены: В Ростове школьники ползут на уроки по льду
В России
Фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

12 декабря Ростов-на-Дону стал огромным катком из-за неблагоприятных погодных условий. Соцсети заполнили видео и фото, где дети ползут на уроки по льду. Некоторые из ростовчан получили травмы и оказались в больнице после этого. 

Перешли на дистанционное обучение

Всего за последние два дня травмпункты приняли 333 человека из-за гололеда. Некоторые школы перешли на дистанционное обучение. Из-за обледенения жители города стараются передвигаться при помощи губок на обуви, чтобы снизить риски падений. 

Прокуратура начала проверки качества предоставляемых ЖКХ услуг. В том числе проверяется, насколько эффективно улицы Ростова посыпают песком.

Информационное агентство «Informing»

Журналист четвертую неделю еле выживает на прожиточный минимум в Волгограде

Журналист четвертую неделю еле выживает на прожиточный минимум в Волгограде

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Травмпункты переполнены: В Ростове школьники ползут на уроки по льду

Сегодня, 21:43

Главврач сломал челюсть пациенту тюменской больницы в ходе конфликта

Сегодня, 20:53

Найден ТОП-5 полезных и вкусных блюд новогоднего застолья

Сегодня, 18:38

По цене «Гранты»: В Волгограде за бесценок нашли два лимузина к Новому году

Сегодня, 16:43

Новосибирцы бурно отреагировали на возможную отмену 57 маршрутов до 2028 года

Сегодня, 12:48

Учителя из Екатеринбурга поделились своим мнением о запрете смартфонов в школах

Сегодня, 12:33

В Хабаровске детей наградили грамотами, на которых нашли герб Украины

Сегодня, 11:28

Россиян ошарашили изменением графика новогодних праздников 2024

Сегодня, 03:13

Пациенты екатеринбургской больницы пожаловались на жуткий холод в палатах

Вчера, 20:48

Губернатор Хоценко приехал на ТЭЦ-5 в модном немецком пуховике: Похожий стоит 170 тысяч

Вчера, 19:53

Стало известно, введут ли в Новосибирской области масочный режим

Вчера, 14:38

В Новосибирске жители дома на улице Тульской переехали на кухню из-за дикого холода в квартире

Вчера, 14:03

Эксперт из Екатеринбурга нашел объяснение, почему не удается закрыть интим-салоны

Вчера, 12:33

НГС составил карту домов в Новосибирске, где сейчас холодные батареи

10-12-2023, 23:38

Житель Волгограда продает эксклюзивные часы, которые ему подарил Владимир Путин

10-12-2023, 22:48

ВИЧ атакует российсике деревни — болеют даже беременные

10-12-2023, 21:23

Синоптики рассказали, когда закончится лютый мороз в Тюмени и области

10-12-2023, 20:18

Отец девочки-стрелка из Брянска рассказал об отношениях с 14-летней дочерью

10-12-2023, 19:08

На Объездной в Екатеринбурге произошла массовая авария: машины разбросало по всей дороге

10-12-2023, 18:43

У замерзших екатеринбуржцев, которых нашли голыми на парковке, шла пена изо рта

10-12-2023, 18:03

Новости партнеров
2023
ru-RU