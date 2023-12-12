Доктор Мясников нашел главный предвестник инсульта

Доктор Александр Мясников объяснил, что инсульт может быть предвестником транзиторной ишемической атаки. Это состояние проявляется в течение 24 часов и характеризуется затруднением речи. Транзиторная ишемическая атака также может предшествовать инфаркту. В таких случаях требуется проведение МРТ.

Если инфаркт подтвержден, то пациенту назначают разжижающие кровь и предотвращающие тромбообразование лекарства.

Мясников добавил, что существует арсенал специальных тестов, позволяющих оценить вероятность перехода в инсульт в течение двух-семи дней. Он отметил, что такое состояние провоцируется из-за наличия избыточного веса, повышенного давления, высокого холестерина.