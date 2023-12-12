Врач-терапевт Красильникова объяснила, как правильно лечить простуду

Врач-терапевт Екатерина Красильникова подчеркнула, что лечение бактериальных и вирусных инфекций различно. Для бактериальной инфекции используют антибактериальные препараты по рецепту, а для вирусной – противовирусные. Лечение кашля также зависит от типа инфекции.

В случае сохраняющихся симптомов требуются более обширные обследования, такие как ПЦР-тест на COVID-19 или мазки на грипп. Д-димер используется для выявления воспалительных процессов, а компьютерная томография может быть рекомендована при подозрении на пневмонию.

Красильникова подчеркнула важность продолжения лечения даже после улучшения состояния для полного восстановления и с целью избежания дополнительной нагрузки на сильно ослабленную иммунную систему.