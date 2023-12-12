Бледанс рассказала, как поддерживает фигуру в пору оливье и селедки под шубой

Актриса Эвелина Бледанс рассказала, что еда для нее – это одно из наслаждений жизни, поэтому она не ставит себе никогда ограничений. Артистка предпочитает домашнюю кухню, она является «асом по первым блюдам». В частности, ее любимое – борщ, пишет АиФ.

Подчеркнула важность растяжки для эластичности мышц

Несмотря на вкусные, но калорийные блюда, актриса считает глупым ограничивать себя в еде и предпочитает компенсировать калории физической активностью. Эвелина подчеркнула важность растяжки для эластичности мышц и поддержания хорошего тонуса в теле.

Также звезда уделяет немало внимания упражнениям для поддержания здоровья своего позвоночника.