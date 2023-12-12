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Бледанс рассказала, как поддерживает фигуру в пору оливье и селедки под шубой

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Бледанс рассказала, как поддерживает фигуру в пору оливье и селедки под шубой
Знаменитости
Источник фото: @bledans_v_obraze / Telegram

Актриса Эвелина Бледанс рассказала, что еда для нее – это одно из наслаждений жизни, поэтому она не ставит себе никогда ограничений. Артистка предпочитает домашнюю кухню, она является «асом по первым блюдам». В частности, ее любимое – борщ, пишет АиФ.

Подчеркнула важность растяжки для эластичности мышц

Несмотря на вкусные, но калорийные блюда, актриса считает глупым ограничивать себя в еде и предпочитает компенсировать калории физической активностью. Эвелина подчеркнула важность растяжки для эластичности мышц и поддержания хорошего тонуса в теле.

Также звезда уделяет немало внимания упражнениям для поддержания здоровья своего позвоночника.

Информационное агентство «Informing»

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