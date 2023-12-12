Разборки беременной Костенко и отдохнувшего в Дубае Тарасова попали на видео

Разборки Анастасии Костенко и ее мужа Дмитрия Тарасова попали на видео. Девушка, будучи беременной, приняла решение начать свой бизнес и открыть магазин одежды, сообщает Woman.ru.

В начале декабря модель посетила Бишкек с будущими партнерами, где детально изучила производство и закупку товаров. В блоге ее супруг спросил, как она комментирует замечания о том, что он отдыхал в Дубае, в то время как она была в Бишкеке по делам. Анастасия отметила, что ее поездка действительно была связана с рабочими обязанностями, в отличие от отдыха Дмитрия.