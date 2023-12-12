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Главврач сломал челюсть пациенту тюменской больницы в ходе конфликта

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Главврач сломал челюсть пациенту тюменской больницы в ходе конфликта
В России
Фото: @wavebreakmedia_micro / freepik.com

В сентябре жительница Заводоуковска (Тюменская область) была госпитализирована для родов в одну из больниц. Но, к сожалению, роды завершились трагически — новорожденный умер. 

После данного происшествия врачи долго не хотели выпускать женщину. Ее муж вышел на связь с главврачом, попытался выяснить причины задержки. В процессе разговора возник конфликт, который привлек внимание случайного посетителя больницы. 

Главврач атаковал посетителя

Попытки разрешить ситуацию вылились в словесное столкновение, в результате чего главврач атаковал посетителя, причинив ему серьезные травмы, включая перелом челюсти. При этом главврач утверждает, что действовал в целях самообороны, хотя пострадавший утверждает, что позже получал от мужчины предложения откупиться.

Информационное агентство «Informing»

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