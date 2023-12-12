Главврач сломал челюсть пациенту тюменской больницы в ходе конфликта

В сентябре жительница Заводоуковска (Тюменская область) была госпитализирована для родов в одну из больниц. Но, к сожалению, роды завершились трагически — новорожденный умер.

После данного происшествия врачи долго не хотели выпускать женщину. Ее муж вышел на связь с главврачом, попытался выяснить причины задержки. В процессе разговора возник конфликт, который привлек внимание случайного посетителя больницы.

Главврач атаковал посетителя

Попытки разрешить ситуацию вылились в словесное столкновение, в результате чего главврач атаковал посетителя, причинив ему серьезные травмы, включая перелом челюсти. При этом главврач утверждает, что действовал в целях самообороны, хотя пострадавший утверждает, что позже получал от мужчины предложения откупиться.