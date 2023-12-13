Автор «Слова пацана» Гараев рассказал о жестоких нападениях группировок молодежи в Казани

В 1980-х годах в Казани формировались молодежные группировки, получившие название «Казанский феномен». Они были очень распространены среди подростков. Взаимоотношения между ними регулировались строгими правилами. Об этом рассказал автор «Слова пацана» Роберт Гараев в беседе с Лентой.ру.

Становились объектами ежедневных издевательств

По его словам, если кто-то не входил в определенную группировку, ему требовалось представиться. Группировки часто осуществляли нападения, отбирая деньги и вещи, такие как куртки, кроссовки, шапки. Подростки, которые поддавались изъятию имущества, становились объектами ежедневных издевательств со стороны группировок. Им было трудно сопротивляться, так как группы состояли из 3-5 крупных парней.

Действия казанских группировок также включали задержание одиноких школьников, перехватывание их на улицах и перемещение в подъезды или подворотни. Крики и попытки вызова помощи часто влекли за собой еще большее физическое насилие.