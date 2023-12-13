Завирусилась: В Сети нашли версию популярного трека «Пыяла» в исполнении Цоя

По данным Телеканала 360°, Сеть взорвала новая версия саундтрека к сериалу «Слово пацана», где песню «Пыяла» исполнил татаро-петербургский дуэт «Аигел».

Вариант песни стал вирусным

Саунд-продюсер Максим Боровиков использовал для записи трека голосом легендарного Виктора Цоя нейросеть. Процесс создания включал в себя запись дворового гитарного боя, манипуляции с голосом при помощи нейросети, добавление винтажной аранжировки. Этот вариант песни стал вирусным, привлекая миллионы просмотров.

Интернет-пользователи утверждают, что «Пыяла» в исполнении Цоя звучит великолепно и даже лучше подходит сериалу, чем оригинал. Фанаты Цоя выразили впечатления, признавая, что это круто. Зрители просят Боровикова выложить полную версию трека.