Информинг » Знаменитости » Завирусилась: В Сети нашли версию популярного трека «Пыяла» в исполнении Цоя

Завирусилась: В Сети нашли версию популярного трека «Пыяла» в исполнении Цоя

Image 16+
Завирусилась: В Сети нашли версию популярного трека «Пыяла» в исполнении Цоя
Знаменитости
Источник фото: @aigelband

По данным Телеканала 360°, Сеть взорвала новая версия саундтрека к сериалу «Слово пацана», где песню «Пыяла» исполнил татаро-петербургский дуэт «Аигел». 

Вариант песни стал вирусным

Саунд-продюсер Максим Боровиков использовал для записи трека голосом легендарного Виктора Цоя нейросеть. Процесс создания включал в себя запись дворового гитарного боя, манипуляции с голосом при помощи нейросети, добавление винтажной аранжировки. Этот вариант песни стал вирусным, привлекая миллионы просмотров. 

Интернет-пользователи утверждают, что «Пыяла» в исполнении Цоя звучит великолепно и даже лучше подходит сериалу, чем оригинал. Фанаты Цоя выразили впечатления, признавая, что это круто. Зрители просят Боровикова выложить полную версию трека.

Информационное агентство «Informing»

Писатель Евгений Вышенков нашел пользу сериала «Слово пацана» для школьников

Писатель Евгений Вышенков нашел пользу сериала «Слово пацана» для школьников

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Завирусилась: В Сети нашли версию популярного трека «Пыяла» в исполнении Цоя

Сегодня, 09:53

Автор «Слова пацана» Гараев рассказал о жестоких нападениях группировок молодежи в Казани

Сегодня, 09:48

Бледанс рассказала, как поддерживает фигуру в пору оливье и селедки под шубой

Вчера, 23:18

Последнюю серию «Слова пацана» нашли в Сети за девять дней до премьеры

Вчера, 22:13

Разборки беременной Костенко и отдохнувшего в Дубае Тарасова попали на видео

Вчера, 22:13

СМИ выяснили, как живет ведущий и журналист Дмитрий Борисов после возвращения из Америки

Вчера, 22:03

Журналисты раскрыли, как сейчас живет 45-летняя актриса Ирина Пегова

Вчера, 21:33

«Володя, нападать на Милохина нельзя»: Разин обратился к Соловьеву

Вчера, 20:53

Пираты слили в Сеть новую серию «Слово пацана» за три дня до премьеры

Вчера, 20:53

Умерла Татьяна Таякина, 72-летняя народная артистка СССР

Вчера, 19:43

«Орали и выпивали» на КВН: зрители покинули зал из-за команды Леонида Якубовича

Вчера, 19:28

Ростовчанин Баста оказался популярнее певца SHAMAN в 2023 году в России

Вчера, 18:53

Юрий Лоза нашел в новогоднем райдере Веры Брежневой «обычные понты»

Вчера, 18:03

Писатель Гареев нашел казанских бандитов и попросил их оценить сериал «Слово пацана»

Вчера, 17:23

Участница шоу «Голос» Мирова раскрыла тайну закулисных съемок проекта

Вчера, 16:03

MACAN, Баста и SHAMAN: Россияне нашли главных инфлюэнсеров года в стране

Вчера, 15:43

Пугачеву призвали обратиться к россиянам с новогодним посланием

Вчера, 15:08

Ростовский писатель Корецкий нашел повод не запрещать скандальный сериал «Слово пацана»

Вчера, 11:03

Сергей Савин не нашел шансов у SHAMAN стать фаворитом Аллы Пугачевой

Вчера, 10:38

Сергей Лазарев признался, что Лере Кудрявцевой «совсем плохо»

Вчера, 10:28

Новости партнеров
2023
ru-RU