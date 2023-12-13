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Содержание 7 серии фильма «Слова пацана. Кровь на асфальте» появилось в Сети

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Содержание 7 серии фильма «Слова пацана. Кровь на асфальте» появилось в Сети
Знаменитости
Источник фото: @slovopacana.wink

На этой неделе выходит седьмая серия телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». После выхода предыдущего эпизода в Сети распространилось множество теорий относительно дальнейшего развития сюжета, сообщает Экспресс газета. 

Айгуль погибает

Одной из популярных теорий было предположение, что Айгуль сможет выжить, но, к сожалению, этот сюжетный поворот не сбылся, и она погибает. Информация о ее смерти стала известна благодаря спойлерам, слившимся от зрителей, получивших доступ к седьмому эпизоду. Что касается других событий в новой серии, то Вова Адидас отказался от поста главаря «универсамовских», уступая место Зиме. 

Марат хочет жестоко отомстить

Марат, пытаясь мстить за Айгуль, столкнется с отторжением группировки из-за связи с девушкой, нарушившей правило «пацанов». Адидас не в силах помочь брату. Марат хочет жестоко отомстить бывшим товарищам через передачу пистолета старшего брата, из-за которого Желтый был застрелен.

Информационное агентство «Informing»

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