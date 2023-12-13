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Ученые нашли связь дневного сна с развитием болезни Альцгеймера

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Ученые нашли связь дневного сна с развитием болезни Альцгеймера
Здоровье
Фото: freepik.com

Исследование китайских ученых выявило возможную связь между дневной сонливостью и риском развития болезни Альцгеймера. Участники исследования (200 здоровых людей) высказавших жалобы на сонливость, имели повышенное содержание бета-амилоидов в мозге, которые считаются индикатором возможной нейродегенерации. 

Хотя прямой связи между сном днем и болезнью Альцгеймера из-за небольшого числа участников исследования не было установлено, наблюдается более высокое накопление бета-амилоидов в головном мозге у тех добровольцев, кто жаловался на сонливость в течение дня. 

Ученые подчеркивают, что результаты изучения предоставляют ценную информацию для будущих экспериментов в области взаимосвязи болезни Альцгеймера и дневного сна.

Информационное агентство «Informing»

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