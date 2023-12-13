Одиночество провоцирует риск наступления преждевременной смерти

Продолжительность жизни зависит от множества факторов. Одиночество выявлено учеными как один из ключевых аспектов, увеличивающих риски смерти от всех причин, пишет Рамблер.

Одиночество может вызывать эмоциональный стресс

Исследование, включившее 9 тысяч участников в течение 20 лет, подтвердило догадки ученых, что социальная изоляция может вызывать эмоциональный стресс, нездоровое поведение, ухудшение когнитивных способностей, недуги сердечно-сосудистой системы. Этот эффект особенно выражен у людей пожилого возраста.

Одиночество может также сопровождаться ослаблением иммунной системы, а одинокие люди часто сталкиваются с трудностями в получении качественной медпомощи из-за ограниченности социальных связей.