В Воронеже десятки детей не могут уехать в школу № 107 на забитой автобусной остановке

В Воронеже десятки детей столкнулись с проблемой, как им добраться до школы № 107 (микрорайон «Процессор») из-за забитой автобусной остановки. Этот инцидент произошел сегодня утром, 13 декабря, когда школьники не смогли воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до учебного заведения. Видео с остановки «Улица Тверская» было предоставлено корреспонденткой портала «МОЁ! Оnline» Воронеж.

К слову сказать, расстояние от остановки до школы менее километра, однако из-за сильного снегопада младшеклассникам может быть сложно его преодолеть.

Еще вчера воронежский депутат призвал ввести дистанционное обучение в городе из-за сложившейся непростой ситуации со снегом. А сегодня цены на такси растут, на остановках образуются очереди, изменен маршрут автобусов.