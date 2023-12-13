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В Воронеже десятки детей не могут уехать в школу № 107 на забитой автобусной остановке

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В Воронеже десятки детей не могут уехать в школу № 107 на забитой автобусной остановке
В России
Фото: @galinkazhi / freepik.com

В Воронеже десятки детей столкнулись с проблемой, как им добраться до школы № 107 (микрорайон «Процессор») из-за забитой автобусной остановки. Этот инцидент произошел сегодня утром, 13 декабря, когда школьники не смогли воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до учебного заведения. Видео с остановки «Улица Тверская» было предоставлено корреспонденткой портала «МОЁ! Оnline» Воронеж. 

К слову сказать, расстояние от остановки до школы менее километра, однако из-за сильного снегопада младшеклассникам может быть сложно его преодолеть. 

Еще вчера воронежский депутат призвал ввести дистанционное обучение в городе из-за сложившейся непростой ситуации со снегом. А сегодня цены на такси растут, на остановках образуются очереди, изменен маршрут автобусов.

Информационное агентство «Informing»

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