В Екатеринбурге стали продавать черешню по цене красной икры — всю раскупили

В магазине «Гипербола» на днях появилась черешня, стоимость которой сравнима с ценой красной икры. Даже стоимость экзотического личи меркнет по сравнению с розовой черешней, пишет новостное издание e1.ru.

Так, килограмм этой ягоды оценивается почти в шесть с половиной тысяч рублей, а небольшие контейнеры весом триста грамм стоят две тысячи рублей.

Быстро расходуется в розницу

Экзотическая розовая черешня, по словам одного из дежурных менеджеров, поступила в магазины Екатеринбурга из Чили и, несмотря на довольно высокую цену, быстро расходуется в розницу. На момент запроса в магазине оставалось всего около килограмма этой дорогущей ягоды.