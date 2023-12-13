Диетолог Гинзбург нашел истину: употребление картофеля приводит к ожирению и диабету

Врач-диетолог Михаил Гинзбург предупреждает россиян, что чрезмерное употребление картофеля может спровоцировать различные проблемы со здоровьем, включая ожирение, атеросклероз, гипертонию, диабет. Доктор отмечает, что он содержит быстрые углеводы, что может способствовать развитию заболеваний. Чтобы избежать потенциальных проблем, терапевт рекомендует ограничивать употребление картошки и не употреблять ее каждый день.

Советует варить картофель в кожуре

Также отмечается, что блюда из разогретого и затем остывшего картофеля могут быть еще вреднее из-за содержания резистентного крахмала. Гинзбург в связи с этим советует людям варить картофель в кожуре. Также стоит отдать предпочтение сортам с высоким содержанием клетчатки.

Еще одним полезным правилом, по мнению эксперта, является употребление овоща с зеленью, так как это может замедлить процесс усвоения углеводов.