Все вокруг болеют: советы врача Бочковой, как не подхватить вирус до Нового года

В ближайший к Новому году период важно соблюдать правила предосторожности для поддержания здоровья. Врач-терапевт Виктория Бочкова выделила восемь советов, как не подхватить вирус среди болеющих вокруг людей:

Избегать посещения мест массового скопления людей. Использовать маску в общественном транспорте. Обрабатывать руки и гаджеты антисептиком. Промывать нос раствором морской воды. Соблюдать гигиену и чистоту одежды. Сбалансировано питаться для поддержания иммунитета. Добавить в рацион витамин D, особенно в условиях его дефицита. Чаще употреблять черный чай с добавлением имбиря, фруктов и ягод.

Также врач уточняет, что нужно отдать предпочтение сезонным овощам и фруктам, избегать покупки овощей, не подходящих для данного времени года. Стоит включить в рацион капусту, свеклу, репу, тыкву, зимние сорта яблок, рябину.