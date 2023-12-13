Все вокруг болеют: советы врача Бочковой, как не подхватить вирус до Нового года

В ближайший к Новому году период важно соблюдать правила предосторожности для поддержания здоровья. Врач-терапевт Виктория Бочкова выделила восемь советов, как не подхватить вирус среди болеющих вокруг людей:
- Избегать посещения мест массового скопления людей.
- Использовать маску в общественном транспорте.
- Обрабатывать руки и гаджеты антисептиком.
- Промывать нос раствором морской воды.
- Соблюдать гигиену и чистоту одежды.
- Сбалансировано питаться для поддержания иммунитета.
- Добавить в рацион витамин D, особенно в условиях его дефицита.
- Чаще употреблять черный чай с добавлением имбиря, фруктов и ягод.
Также врач уточняет, что нужно отдать предпочтение сезонным овощам и фруктам, избегать покупки овощей, не подходящих для данного времени года. Стоит включить в рацион капусту, свеклу, репу, тыкву, зимние сорта яблок, рябину.