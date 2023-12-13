Доктор Граймс нашла причину, почему возникают провалы в памяти после употребления алкоголя

После употребления алкогольных напитков у некоторых людей возникают провалы в памяти. Семейный врач Джилл Граймс раскрывает причину этого явления.

Эксперт отмечает, что потеря памяти происходит из-за быстрого, резкого увеличения уровня алкоголя в крови. Гиппокамп, часть головного мозга, ответственный именно за восприятие кратковременных воспоминаний и их сохранение в той области, что отвечает за долговременную память, становится просто недоступной.

Таким образом, долговременная память не формируется в этот период, информирует сегодня издание Чемпионат.