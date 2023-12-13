Россиянам вирусолог Альтштейн рассказал, для кого опасен гонконгский грипп

Вирусолог Анатолий Альтштейн предупреждает россиян, что гонконгский грипп, который уже зафиксирован в стране, представляет наибольшую угрозу для младенцев и пожилых людей. Этот вариант вируса отличается высокой температурой, сильной интоксикацией, хотя редко приводит к летальным исходам, особенно у здоровых и молодых людей.

Однако болезнь является опасной для маленьких детей и старших людей с хроническими недугами, вызывая осложнения. Чаще всего это пневмония. Симптомы этого гриппа включают высокую температуру, насморк, кашель, тошноту.