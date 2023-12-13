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Стоматолог Сотникова нашла связь между неприятным запахом изо рта и раком

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Стоматолог Сотникова нашла связь между неприятным запахом изо рта и раком
Здоровье
Фото: @stefamerpik / freepik.com

Рак слизистой оболочки полости рта, один из наиболее распространенных и агрессивных видов онкологии, может проявляться сухостью, неприятным запахом из полости рта, увеличением лимфатических узлов в области шеи. 

Проявляет себя узелками и язвочками

Врач-стоматолог Эрика Сотникова рассказывает порталу Газета.ру, что на ранних стадиях рак слизистой оболочки может быть бессимптомным, а затем проявляет себя узелками, язвочками, болью. Симптомы включают также онемение в полости рта, образование пятен, уплотнений. 

Факторы риска включают наследственную предрасположенность, ослабленный иммунитет, диеты, повреждения десен, курение. Профилактические меры включают правильное питание, регулярные осмотры, отказ от вредных привычек, гигиену полости рта, избегание хронических травм.

Информационное агентство «Informing»

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