Покинувшая Россию Пугачева нашла себе новое место жительства в Европе

По сведениям «Комсомольской правды», Алла Борисовна Пугачева приняла решение покинуть территорию Кипра из-за неприемлемого для нее климата. Она начала активно искать новое место жительства в Европе. Такое решение было принято в начале ноября.

Предполагается, что 74-летняя артистка переберется на ПМЖ в Лондон. Там проживает ее младший внук Дени Байсаров. У парня там есть своя квартира, которую ему подарил отец Руслан Байсаров.

Как сообщают источники, Пугачева уже посещала Лондон, исследуя возможность приобретения личного дома, где она планирует проживать вместе с супругом и детьми.