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Актер Логинов сравнил себя с Пальто из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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Актер Логинов сравнил себя с Пальто из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Знаменитости
Источник фото: @loginov_victor

Известный российский актер Виктор Логинов, который прославился своей ролью Гены Букина в телесериале «Букины», поделился, что его реальная жизнь имеет очень много схожего с персонажем Пальто из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» от режиссера Жоры Крыжовникова.

Его жизнь изменилась

Логинов говорит, что до знакомства со школьным хулиганом был примерным учеником. Но после этой встречи его жизнь изменилась. Он столкнулся с уличными разборками. 

Несмотря на это, актер подчеркнул, что никогда не перешагивал черту и не занимался воровством. В своем рассказе артист также упомянул о физических столкновениях и других сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться в тот непростой период жизни.

Информационное агентство «Informing»

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