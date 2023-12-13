Daily Mail: Том Круз провел романтический вечер в обществе дочери российского экс-депутата Хайровой

Известный голливудский актер и завидный жених Том Круз предположительно встречается с россиянкой Эльсиной Хайровой, дочерью бывшего депутата Госдумы РФ Рината Хайрова.

Круз был увлечен своей спутницей

По сообщениям портала Daily Mail, пару заметили во время вечеринки в лондонском Мейфэре, где они веселились вместе, танцевали, пили шампанское. Инсайдеры отмечают, что 61-летний Круз был явно увлечен своей спутницей. Пара после романтического вечера покинула вместе мероприятие.

Эльсина, бывшая супруга предпринимателя Дмитрия Цветкова, развелась с ним в 2021 году.