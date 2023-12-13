Собчак: У Пугачевой есть последний шанс принести извинения жителям России

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак поддержала петицию, которая направлена к 74-летней певице Алле Пугачевой. В ней предлагается артистке высказать свою позицию, извиниться перед своими российскими фанатами и записать новогоднее поздравление, как в далеком 1995 году.

Петицию к настоящему времени подписали более 1500 человек, выражая обеспокоенность из-за резких высказываний Аллы Борисовны. Собчак при этом считает, что обращение Примадонны к россиянам могло бы стать последним шансом на прощение со стороны обиженных фанатов.

Многие жители России до сих пор держат обиду на Пугачеву из-за ее слов о «холопах и рабах», пишет «Комсомольская Правда».