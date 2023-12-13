Фаворит Пугачевой Савин нашел объяснение, для чего певица переезжает в Лондон

По информации АиФ, Алла Пугачева вскоре может переехать в Лондон вместе со своей семьей. Актер Сергей Савин прокомментировал эту новость, отмечая, что такое решение певицы прежде всего связано с заботой о детях.

Фаворит Примадонны подчеркнул, что жизнь Аллы Борисовны наполнена стремлением обеспечить светлое будущее своих детей. Переезд в Лондон объясняется перспективами, которые предоставляются двойняшкам в Великобритании. Он также добавил, что семья Пугачевой приняла это решение с учетом того, что в Лондоне живет младший внук Аллы Борисовны, сын артистки Кристины Орбакайте, а дети Примадонны, да и сама певица, смогут общаться с ним.