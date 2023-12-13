Сергей Савин раскрыл, в какой колледж Англии Пугачева отправит детей

Сергей Савин заявил в ходе беседы с АиФ, что решение Аллы Пугачевой переехать в Лондон было обусловлено ее стремлением предоставить своим детям лучшее образование. 74-летняя певица хочет, чтобы Гарри и Лиза получили образование в престижном учебном заведении. Скорее всего, речь идет об Оксфорде или Кембридже.

Актер также подчеркнул, что Алла Борисовна заботится о будущем своих детей. Она осознает, что уже через несколько лет им предстоит поступление в учебное заведение. Переезд в Лондон связан именно с тем, что на Кипре нет таких учреждений, как в Британии.