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«Стала неузнаваемой»: певицу Ларису Долину выясмеяли из-за фотошопа

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«Стала неузнаваемой»: певицу Ларису Долину выясмеяли из-за фотошопа
Знаменитости
Источник фото: @dolinaofficial

Новая фотография Ларисы Долиной спровоцировала волну негативных комментариев от подписчиков.

Они не постеснялись указать Долиной на то, что она слишком увлеклась фотошопом, пишет «ВК».

На снимке 68-летняя Лариса Долина позирует в темно-синем костюме с принтом от белорусского бренда Rada Style, с укладкой и ярким сценическим макияжем. Подписчики уверены, что артистка использовала фотошоп и из-за этого ее сложно узнать.

Источник фото: @dolinaofficial 

«Кто пел про куклу из пластика?», «Вы стали неузнаваемой», «Лицо — фотошоп», «Лариса Фейсаповна», «Потеря с реальностью у вас», «Бесконечно можно смотреть, как Долина себя фотошопит», - высмеивают фотографию певицы подписчики.

Ранее Долиной уже не раз указывали на использование фотошопа на фотографиях с ее странички в соцсетях. Но она никак не реагирует на заявления хейтеров в свой адрес и преспокойно постит новые фото.

Информационное агентство «Informing»

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