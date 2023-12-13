Янковский назвал чушпанами тех, кто слил серии «Слова пацана»

Утекший в Интернет последний эпизод телесериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» содержит водяные знаки «Копия ИРИ» и «Demo». Вполне возможно, это рабочая копия для финансирующего проект Института развития интернета.

В Сети стали появляться рекламы заключительной серии, но стоит быть осторожными, так как они могут быть опасными или мошенническими.

Иван Янковский, исполнивший в нашумевшем фильме роль Вовы Адидаса, выразил недовольство утечкой и назвал тех, кто сделал это, чушпанами.

Кстати, официально седьмой эпизод выйдет только 14 декабря на платформах START и Wink. Финальный эпизод запланирован к выходу на 21 декабря. Новые эпизоды будут доступны с семи утра (мск).