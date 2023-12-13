Мэр Екатеринбурга выступает против запрета сериала «Слово пацана»

Мэр города Екатеринбурга Алексей Орлов скандальный фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте» сравнил с «Ельцин Центром» и высказал свою поддержку режиссеру Жоре Крыжовникову.

В ходе беседы чиновник отметил, что телесериал имеет возрастные ограничения (18+) и представляет собой выражение мнения актеров и сценаристов. Также Орлов сравнил контроверсиальность этого проекта с разнообразным мнением о «Ельцин Центре», который вызывает у разных людей разные эмоции.

Мэр напоследок выразил гордость, что в городе есть такие музеи.