Главный свердловский синоптик рассказала, что будет в регионе после аномального мороза

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко радостно отметила, что в ближайшее время аномальные морозы точно в регион не вернутся. Холода в Екатеринбурге уходят, а температура воздуха ожидается умеренной в ближайшее время. Так, дневные температуры будут кол****ься от -17 до -12 ?, ночные от -24 до -18 ?.

Прогноз синоптика также указывает на возможные осадки в северных районах. При этом в городе ожидается стабильная погода с сохранением тепла до конца месяца. В следующий понедельник, 18 декабря, эксперты ждут -8 ?, сообщает e1.ru.