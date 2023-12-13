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Главный свердловский синоптик рассказала, что будет в регионе после аномального мороза

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Главный свердловский синоптик рассказала, что будет в регионе после аномального мороза
В России
Фото: @zanna-76 / pixabay.com

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко радостно отметила, что в ближайшее время аномальные морозы точно в регион не вернутся. Холода в Екатеринбурге уходят, а температура воздуха ожидается умеренной в ближайшее время. Так, дневные температуры будут кол****ься от -17 до -12 ?, ночные от -24 до -18 ?. 

Прогноз синоптика также указывает на возможные осадки в северных районах. При этом в городе ожидается стабильная погода с сохранением тепла до конца месяца. В следующий понедельник, 18 декабря, эксперты ждут -8 ?, сообщает e1.ru.

Информационное агентство «Informing»

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