57-летняя российская ведущая Екатерина Андреева поделилась откровенным фото

57-летняя российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась своим откровенным фото на странице в одной социальной сети. Она продемонстрировала публике, что возраст не помеха всегда выглядеть молодо и сексуально, уточняет Московский Комсомолец.

На лице артистки ни одной морщинки

Изображение было создано у бассейна, где знаменитость предстала в темно-зеленом купальнике с перламутровыми лямками. Подписчики отметили, что на лице артистки не было ни одной морщинки, ее кожа гладкая и свежая, макияж сдержанный, с акцентом на подчеркнутых бровях и ресницах. Губы она накрасила помадой коричневого оттенка, а щеки подчеркнула нежно-розовыми румянами.