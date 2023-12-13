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57-летняя российская ведущая Екатерина Андреева поделилась откровенным фото

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57-летняя российская ведущая Екатерина Андреева поделилась откровенным фото
Знаменитости
Источник фото: @ekaterinaandreeva_official

57-летняя российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась своим откровенным фото на странице в одной социальной сети. Она продемонстрировала публике, что возраст не помеха всегда выглядеть молодо и сексуально, уточняет Московский Комсомолец.

На лице артистки  ни одной морщинки

Изображение было создано у бассейна, где знаменитость предстала в темно-зеленом купальнике с перламутровыми лямками. Подписчики отметили, что на лице артистки не было ни одной морщинки, ее кожа гладкая и свежая, макияж сдержанный, с акцентом на подчеркнутых бровях и ресницах. Губы она накрасила помадой коричневого оттенка, а щеки подчеркнула нежно-розовыми румянами.

Информационное агентство «Informing»

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