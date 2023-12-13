Уехавшие из России Вайкуле и Галкин выступили на юбилее миллиардера в Латвии

По сведениям Аиф, юморист Максим Галкин* (признан иноагентом) и певица Лайма Вайкуле выступили на юбилее латвийского миллиардера Юлия Круминьша, который отметил свое 80-летие.

Пародист не смог попасть в ноты

Артисты, покинувшие Россию после начала военной спецоперации, попытались исполнить культовый трек певицы Вайкуле «Листья желтые» на латышском языке. Однако на видео стало ясно, что пародист не смог попасть в ноты и все время фальшивил, что заставило Лайму прервать его и допеть композицию самой на русском языке.