Лоза нашел что сказать о падении доходов Пугачевой и Галкина после отъезда из РФ

Юрий Лоза в беседе с порталом aif.ru высказал свое мнение относительно слухов о падении доходов у Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) и Аллы Пугачевой.

Он заявил, что не видит смысла в комментировании личных дел уехавших личностей и не считает, что это имеет какое-либо значение для России, так как ничего не изменилось после их отъезда, и кто-то другой займет их место.

«Они как жители Мозамбика. В прошлом, что такого сделали для страны, чтобы их вспоминали? Одна – это отставная певица, сто лет не поет, теперь обычная пенсионерка! Второй – обычный ведущий. Что, у нас программы закрылись, что ли? Все как было, так и есть. Другой кто-то сядет на его место и начнет вещать. Чего о них говорить?», - сказал Лоза.