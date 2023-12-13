Легенда UFC Тактаров нашел лучшее секретное упражнение для повышения потенции у мужчин

Олег Тактаров поделился секретным упражнением для мужчин, которое, по его словам, обеспечивает ряд положительных эффектов. Актер опубликовал видеоролик из спортзала, на котором выполнял упражнение, напоминающее «ягодичный мостик» со штангой.

По заверению Тактарова, после этого упражнения у мужчин уменьшаются боли в спине, коленях, тазобедренном суставе, повышается потенция, и даже начинают расти волосы, а также увеличивается уровень интеллекта.

Актер с уверенностью заявил, что мужчина, выполняющий регулярно это упражнение, станет чемпионом по многим видам единоборств, таким как бокс, ММА, борьба, пишет NN.RU Нижний Новгород онлайн.