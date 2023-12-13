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Львовский балет выступит в Польше с русским «Щелкунчиком» и «Лебединым озером»

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Львовский балет выступит в Польше с русским «Щелкунчиком» и «Лебединым озером»
Знаменитости
Фото: freepik.com

В Польше состоится представление балета «Щелкунчик» композитора Петра Чайковского, исполненное балетным ансамблем Royal Lviv Ballet со Львова. 

По информации издания «Страна», постановка запланирована на 14 декабря. Все билеты на мероприятие уже проданы. 

Труппа включает в себя артистов из России, в том числе актеров Мариинского и Большого театров. 

Уточняется также, что Royal Lviv Ballet - это частная балетная труппа, возглавляемая бывшим солистом Львовской оперы Олегом Петриком, а также балетмейстером Павлом Сталинским, жителем Львова.

Информационное агентство «Informing»

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