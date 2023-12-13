Актер Светличный рассказал, чем закончится сериал «Слово пацана»

Заключительная серия «Слово пацана» выйдет 21 декабря 2023 года. Авторы сериала заявили, что финал будет несчастным для всех главных героев. Каждый участник банды понесет свое наказание - их ждет либо тюремное заключение, либо гибель. Информацию об этом подтвердил актер Кирилл Светличный, который исполнил роль группировщика.

Серию завершают кадры из тюрьмы

В завершающей серии Марат пытается найти насильника Айгуль, вступая для этого в комсомол. Адидас сдается милиции за убийство Желтого. Вова уезжает в Гагры и пытается навестить Наташу, но его атакует незнакомый мужчина, ранив ножом. Серию завершают кадры из тюрьмы, где герои поют «Седую ночь», при аккомпанементах Андрея Пальто.

Впрочем, официальная версия финала пока остается неизвестной.