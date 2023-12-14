Выяснилось, сколько дней куриные яйца могут храниться в холодильнике

Многие планируют использовать яйца в приготовлении новогодних блюд. Но при этом очень важно соблюдать рекомендации по срокам и условиям хранения продукта. Домашние яйца с учетом условий хранения (температура 0-20 градусов по Цельсию и влажность 85-88%) рекомендуется использовать в течение трех месяцев. Что касается сырых столовых яиц, если они хранятся в холодильнике от 0 до 4 градусов по Цельсию, то срок хранения составляет не более 25 суток.

Учитывайте штамп с датой выпуска продукта. Сваренные яйца сохраняются хорошо в холодильнике до двух недель. В случае трещин на скорлупе, этот срок уменьшается автоматически до 5-ти суток. А вот замороженные яйца без скорлупы можно оставить в морозильнике до года.