Daily Mail: Нашлось логическое объяснение, почму похмелье вызывает тревогу и депрессию

Терапевт Ханна Пател выделила несколько главных побочных эффектов похмелья. Она подчеркнула, что регулярное злоупотребление спиртными напитками может вызвать серьезные проблемы не только с физическим здоровьем, но с психическим благополучием.

Алкоголь вызывает обезвоживание

По словам доктора, при длительном злоупотреблении алкоголем похмельный синдром может перерасти в тревогу или депрессию, вызвать чувство беспокойства, поскольку является серьезным депрессантом. Вызывая химические изменения в мозге, спиртное ухудшает настроение, вызывает раздражительность, влияет негативно на сон, делая его менее длительным и глубоким. Помимо всего прочего, алкоголь вызывает обезвоживание, что чревато для человека многими проблемами.