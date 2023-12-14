SHAMAN после концерта в Совфеде неожиданно приостановил гастрольный тур по Сибири

Как пишет издание МК, на декабрь этого года у певца SHAMAN (Ярослава Дронова) были запланированы концерты в Томске и Новосибирске. Однако исполнитель сообщил о необходимости отложить свой приезд в эти города из-за технических причин.

Вместе с тем сообщается, что концерты в других городах в рамках гастрольного тура «Я русский» остаются без изменений.

Вручил Валентине Матвиенко букет роз

Кстати, не так давно артист выступил в Совете Федерации. Он спел в честь 30-летия создания верхней палаты парламента. После небольшого концерта певец вручил Валентине Матвиенко букет роскошных роз.