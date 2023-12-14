Российский певец Сергей Лазарев открыто и публично оскорбил Филиппа Киркорова и Регину Тодоренко, пишет 7Дней.ру. Этот неприятный инцидент происходил в ходе съемок новогоднего выпуска «Маски». Он высказал свое негодование по поводу гонорара Филиппа Киркорова за маленькую роль в фильме, а также высказал мнение, что Регина исполнила свою роль неудачно.

Регина похвалила участие поп-короля в комедии и саундтрек, который тот записал, но Лазарев вмешался. В ответ на это замечание Киркоров и Тодоренко подчеркнули, что зависть является мерзким чувством, которое не делает чести Сергею.