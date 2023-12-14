Зрители не узнали мужа Елизаветы Боярской: Максим Матвеев сменил имидж

Актер Максим Матвеев сыграл главную роль в новом кинофильме «Триггер. Фильм», который является продолжением одноименного телесериала.

Вышел на сцену с густой бородой и усами

На премьере картины артист появился в новом имидже. Муж Елизаветы Боярской неожиданно вышел на сцену с густой бородой и усами. Он так изменился ради роли психотерапевта Артема Стрелецкого, пишет РБК.

Актер также отметил, что его персонаж уже «начинает жить своими законами». Цифровой релиз фильма запланирован на платформе «Кинопоиск» и состоится уже 21 декабря.