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Бывшая солистка «Ленинграда» жалуется на насилие со стороны Сергея Шнурова

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Бывшая солистка «Ленинграда» жалуется на насилие со стороны Сергея Шнурова
Знаменитости
Источник фото: @alisavox

Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс поделилась опытом «заточения» на 17 часов с Сергеем Шнуровым. Она рассказала, что основатель коллектива не выпускал ее из помещения, где они оказались вместе, поэтому ей пришлось пробыть там без возможности связаться с кем-то из близких или даже посетить туалет.

Шнуров тогда напился из-за запрета использования нецензурной лексики в интернете. Позже к ним присоединился еще один музыкант из коллектива.

Привыкла к позиции жертвы

Вокс добавила, что она выросла под давлением матери, а когда она освободилась от ее опеки, то место сильной родственницы занял Шнуров. Она призналась, что привыкла к позиции жертвы, а музыкант стал для нее настоящим царем и богом, от которого она всегда  эмоционально зависела. Впоследствии, Алиса обратилась к психотерапевту, покинув скандальную рок-группу.

Информационное агентство «Informing»

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