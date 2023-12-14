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Продюсер Игорь Матвиенко назвал главное отличие певца SHAMAN от группы «Любэ»

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Продюсер Игорь Матвиенко назвал главное отличие певца SHAMAN от группы «Любэ»
Знаменитости
Источник фото: @shaman.me

Недавно певец SHAMAN и группа «Любэ» были выделены в своем использовании темы патриотизма в творчестве. Игорь Матвиенко решил высказаться на этот счет, пишет Газета.ру.

Прямо выражает свой патриотизм 

Продюсер отметил, что, хотя «Любэ» также является патриотической группой, они свою родину преимущественно изображают березами, соснами, реками, используя акварель. В то же время SHAMAN выражает свой патриотизм более прямо, он «вбивает прямо в лоб: Россия!».

Нужно сказать, что в опросе ВЦИОМа в октябре этого года SHAMAN был признан самым патриотичным музыкантом. Артист получил от пользователей 28% голосов.

Информационное агентство «Informing»

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