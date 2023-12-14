Исполнительница Светлана Разина выразила резкое негодование в отношении певца Ярослава Дронова. Артистка отметила, что не может слушать его песни из-за «надрывной» манеры исполнения, пишет RTVI.

В программе «Легенда» на RTVI экс-солистка «Миража» высказала свое недовольство творчеством SHAMAN, назвав его пение словами «это ужасно». Разина также высказала свое негативное мнение о творчестве других артистов, включая Инстасамку, Полину Гагарину и певицу Славу, утверждая, что их исполнение у нее вызывает лишь отторжение.