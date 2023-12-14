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Умер известный дирижёр Русского академического оркестра Владимир Гусев

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Умер известный дирижёр Русского академического оркестра Владимир Гусев
Знаменитости
Фото: @user32601828 / freepik.com

RT на русском сообщает о кончине руководителя и главного дирижера Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, народного артиста РФ Владимира Гусева, который ушел из жизни на 84-м году. Об этом сообщается в официальном заявлении учреждения. 

Трудился в оркестре более 50 лет

В нем отмечается, что Владимир Поликарпович преданно трудился в оркестре более 50 лет. Из них более 45 лет исполнял обязанности художественного руководителя, а также главного дирижера. Смерть выдающегося музыканта признана невосполнимой утратой не только для культурной и общественной сферы Новосибирской области, но и для всей страны.

Информационное агентство «Informing»

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