Киркоров послал журналистку после просьбы развеять слухи о новой пластике

Певец Филипп Киркоров послал журналистку, которая пыталась взять у него комментарий на одном из светских мероприятий. Она задала вопрос о предполагаемой пластической операции поп-короля.

Певец ответил в грубой форме

Скандальный инцидент произошел на мероприятии певицы и блогера Margo. Киркоров представлял всем присутствующим новую версию своего трека «Единственная моя». Когда одна из журналисток попыталась обсудить предполагаемую операцию, певец ей в грубой форме ответил:

«Все, иди в **** (куда подальше)», - отказавшись от каких-либо дальнейших комментариев.