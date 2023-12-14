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Киркоров послал журналистку после просьбы развеять слухи о новой пластике

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Киркоров послал журналистку после просьбы развеять слухи о новой пластике
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorovvv

Певец Филипп Киркоров послал журналистку, которая пыталась взять у него комментарий на одном из светских мероприятий. Она задала вопрос о предполагаемой пластической операции поп-короля. 

Певец ответил в грубой форме

Скандальный инцидент произошел на мероприятии певицы и блогера Margo. Киркоров представлял всем присутствующим новую версию своего трека «Единственная моя». Когда одна из журналисток попыталась обсудить предполагаемую операцию, певец ей в грубой форме ответил: 

«Все, иди в **** (куда подальше)», - отказавшись от каких-либо дальнейших комментариев.

Информационное агентство «Informing»

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