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Температура 40 и странные сны: в РФ нашли непонятный вирус

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Температура 40 и странные сны: в РФ нашли непонятный вирус
Здоровье
Фото: freepik.com

В последние дни в РФ отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 30%. Жаропонижающие стали самыми популярными препаратами среди населения. Жители сообщают о симптомах ОРВИ с высокой температурой, которая может держаться повышенной до 5-ти дней.

«На градуснике почти 40. Все тело ломит, снятся странные сны. Не помню, когда так плохо было в последний раз», — рассказал москвич.

По данным главы Альянса фармацевтических ассоциаций и директора СРО Ассоциации независимых аптек Виктории Пресняковой, сбивать температуру до 38,5 градусов не стоит, так как в этот период организм активно вырабатывает собственный интерферон.

Эксперт рекомендует россиянам чередовать препараты с разным действующим веществом и подчеркивает важность консультации с врачом в случае заболевания.

Информационное агентство «Informing»

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