Врач Ерусланова нашла ключ к долгой жизни: есть один секрет

Врач-кардиолог Ксения Ерусланова говорит, что посильные физические нагрузки являются ключом к долголетию. Доктор подчеркивает положительное влияние спорта на общее состояние здоровья человека. Дело в том, что регулярные упражнения помогают предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, инфаркты, онкологию.

Спорт снижает риск диабета, гипертонии, деменции, атеросклероза, укрепляет костную ткань и снижает тревожность. Занятия спортом стимулируют выработку гормонов, улучшающих настроение.

Физическая активность также нередко рекомендуется врачами в лечении депрессии. При этом рекомендуется сочетать силовые нагрузки с аэробными упражнениями.