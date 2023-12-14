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Скандал с певцом SHAMAN и отмена концертов: где сейчас Родион Газманов

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Скандал с певцом SHAMAN и отмена концертов: где сейчас Родион Газманов
Знаменитости
Источник фото: @rodder13

Певец Родион Газманов никуда не пропал. После октября 2023 года, когда запланированный тур по Уралу отменился, артист сообщил, что активно продолжает свою творческую деятельность. Певец вскоре примет участие в «Главном новогоднем концерте», который пройдет 17 декабря, а также даст концерт в Москве, запланированный на 4 января.

Декабрь - самый доходный месяц в году

Как отмечает исполнитель, проведение Нового года в семейном кругу в артистическом мире считается проклятием, поскольку декабрь - это самый доходный месяц в году. Заработок в этот период времени составляет значительную часть годового дохода артиста, сообщает портал NEWS.ru.

«Это показатель востребованности артиста, поэтому я счастлив куда-то ехать на гастроли в Новый год», - уверяет Родион.

Рассказывая о певце SHAMAN, Газманов утверждал, что у него не было никаких негативных намерений относительно коллеги, а сейчас между ними хорошие отношения.

Информационное агентство «Informing»

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