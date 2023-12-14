Скандал с певцом SHAMAN и отмена концертов: где сейчас Родион Газманов

Певец Родион Газманов никуда не пропал. После октября 2023 года, когда запланированный тур по Уралу отменился, артист сообщил, что активно продолжает свою творческую деятельность. Певец вскоре примет участие в «Главном новогоднем концерте», который пройдет 17 декабря, а также даст концерт в Москве, запланированный на 4 января.

Декабрь - самый доходный месяц в году

Как отмечает исполнитель, проведение Нового года в семейном кругу в артистическом мире считается проклятием, поскольку декабрь - это самый доходный месяц в году. Заработок в этот период времени составляет значительную часть годового дохода артиста, сообщает портал NEWS.ru.

«Это показатель востребованности артиста, поэтому я счастлив куда-то ехать на гастроли в Новый год», - уверяет Родион.

Рассказывая о певце SHAMAN, Газманов утверждал, что у него не было никаких негативных намерений относительно коллеги, а сейчас между ними хорошие отношения.